Улицу Чернореченскую открыли для проезда

На ул.Чернореченской ограничили движение 1 августа. Проезд разрешили только общественному транспорту и междугородным автобусам. Планировалось, что запрет будет действовать до мая 2022 года. Однако, учитывая, что с 1 октября вводится ограничение движения на Президентской дороге, подрядная организация АО «ВАД» раньше времени выполнила примыкания с ул.Чернореченской к восьмому этапу трассы «Таврида».

Напомним, что временное ограничение движения всех видов транспорта на Президентской дороге вводится с 1 октября до 1 мая 2022 года. Там будут расширять мост и путепроводы. Альтернативный объезд перекрытого участка организуют по временной дороге через п.Сахарная Головка.