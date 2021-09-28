Систему транспорта в Севастополе планируется создать по примеру Москвы

Запуск городской электрички в Севастополе позволит создать транспортную систему, которая будет схожа с московской, и даст новые возможности для развития туризма в городе.

Об этом ТАСС сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Основными задачами, решаемыми при реализации проекта городской электрички, являются создание комфортного и стабильного пригородного сообщения на территории Севастополя, <…> установление системы «единого билета» для проезда в разных видах общественного транспорта (по аналогии с введенным в Московском регионе), дальнейшее развитие туристических маршрутов», — говорится в материалах департамента.

Отмечается, что также новый для Севастополя вид транспорта позволит снизить нагрузку на дорожно-уличную инфраструктуру и другой общественный транспорт.

Предполагается, что в рамках проекта городской электрички будут запущены два основных маршрута: от железнодорожного вокзала неподалеку от центра города до спального района в Камышовой бухте и до шампанерии «Золотая Балка» в Балаклаве. При этом будут использоваться рельсовые автобусы РА-3, которые часть пути могут пройти автономно, без питания от электросети.

«С учетом перспективной численности населения города Севастополя реализация проекта запланирована с возможностью поэтапного ввода по очередям строительства и организации пассажирского движения. Первый этап предполагает движение рельсовых автобусов РА-3 экологического класса «Евро-5» по существующей инфраструктуре. Размеры движения — 28 пар поездов с минимальным интервалом движения в час-пик 30 минут», — отметили в департаменте.

Второй этап проекта — строительство второго пути с электрификацией участков. Тогда будут курсировать 46 пар поездов с интервалом от 15 минут.

Всего на маршрутах городской электрички будет 14 остановочных пунктов, при этом будет обеспечена пересадка с платформы на другие виды городского общественного транспорта.

«Проект позволит организовать комфортное и стабильное сообщение между отдаленными городскими районами и снизить нагрузку на общественный транспорт и улично-дорожную сеть», — считают в департаменте.

О проекте «Городская электричка»

В феврале при продлении федеральной целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2025 года в нее включили и проект городской электрички, которую планируется запустить летом 2023 года.