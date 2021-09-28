Росгвардейцы снимаются в фильме про покорение Крыма

Группа военнослужащих севастопольского специального моторизованного полка Росгвардии на время сменила свою форму на обмундирование солдат русской армии 18 века, участвуя в съемках фильма «Крымская победа Василия Долгорукова».

Документальный фильм рассказывает о событиях русско-турецкой войны 1768-1774 годов, в результате которой Крымский полуостров вошел под протекторат России. Военно-исторический проект студии «Центр» реализует режиссер Ольга Кравчук по заказу Министерства культуры.

Росгвардейцы сыграли участников похода русской армии под командованием Василия Долгорукова, отвоевавшей у Османской империи Крымский полуостров и Тамань.

«Перенестись во времени в прошлое нельзя, но авторы исторического проекта предоставили нам уникальный шанс — представить себе, как бились наши предки, почувствовать сопричастность к тем далеким событиям», — поделился впечатлением от съемок командир одного из подразделений воинской части Росгвардии лейтенант Семен Суслов.

Документальный фильм «Крымская победа Василия Долгорукова» будет показан в эфире «Независимого телевидения Севастополя» и на федеральных телеканалах, сообщила пресс-служба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.