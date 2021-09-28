Почти готовы к отопительному сезону

В ходе аппаратного совещания 27 сентября вице-губернатор Николай Жигулин доложил, что предпосылок для срывов отопительного сезона в Севастополе нет.

Топить начнут как только среднесуточная температура будет держаться +8 в течение пяти суток. По предположению Н.Жигулина это произойдет в конце октября или в начале ноября.

«В Севастопольэнерго степень готовности составляет 87%, у организации «102 Предприятие электрических сетей» — 91%. У «Севтеплоэнерго» показатель достигает практически 100%. Аварийный запас материалов и топлива скомплектован. В октябре будем получать паспорта готовности по всем организациям», — добавил заместитель губернатора.

При обсуждении вопроса о грядущей зиме вспомнили о проблемах недостаточной мощности электросетей на Фиоленте. При росте энергопотребления, а городской максимум в прошлом отопительном сезоне составил 300 мегаватт, а прогноз на новую зиму — 344 мегаватта, в садовых товариществах старые трансформаторные подстанции не выдерживали нагрузку.

На это Н.Жигулин сообщил, что Севастопольэнерго для увеличения мощности до 10 октября заменит трансформаторы на Фиоленте.

«Все садовые товарищества должны качественно следить за энергооборудованием. По этому вопросу у нас на этой неделе запланировано большое совещание с представителями СНТ, энергоснабжающих организаций, контролирующих органов. Будет проведена разъяснительная работа, ответим на все вопросы, окажем помощь. Мы готовы вместе решать вопросы с документацией или технической частью», — объяснил Н.Жигулин.