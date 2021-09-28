На развитие гражданского сектора аэропорта «Бельбек» потратят свыше миллиарда рублей

Международный аэропорт «Симферополь» объявил тендер на реконструкцию и развитие гражданского сектора аэропорта «Бельбек», сообщает RosTender.info .

Строительство объектов инфраструктуры воздушного транспорта гражданского сектора планируется завершить за год. Подрядчик, выбранный на конкурсной основе, займется строительством перрона, двух посадочных вертолетных площадок для вертолета типа Ми-8, колонками технического обслуживания воздушных судов, контрольно-пропускного пункта и двух трансформаторных подстанций.

Заявки на участие в тендере принимают до 20 октября, начальная цена контракта составляет 1,1 млрд рублей.

«Бельбек» — аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя. С 2014 года аэродром обслуживает только военные самолеты и спецрейсы.

С этого же времени говорится о возобновлении приема гражданских рейсов, потом появилась информация, что «Бельбек» не станет полноценным аэропортом, а будет предназначен для деловой авиации.

В 2020 году подрядная организация Минобороны России начала на аэродроме строительство диспетчерского пункта для гражданских перевозок.