На развитие гражданского сектора аэропорта «Бельбек» потратят свыше миллиарда рублей
Международный аэропорт «Симферополь» объявил тендер на реконструкцию и развитие гражданского сектора аэропорта «Бельбек», сообщает RosTender.info.
Строительство объектов инфраструктуры воздушного транспорта гражданского сектора планируется завершить за год. Подрядчик, выбранный на конкурсной основе, займется строительством перрона, двух посадочных вертолетных площадок для вертолета типа Ми-8, колонками технического обслуживания воздушных судов, контрольно-пропускного пункта и двух трансформаторных подстанций.
Заявки на участие в тендере принимают до 20 октября, начальная цена контракта составляет 1,1 млрд рублей.
«Бельбек» — аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя. С 2014 года аэродром обслуживает только военные самолеты и спецрейсы.
С этого же времени говорится о возобновлении приема гражданских рейсов, потом появилась информация, что «Бельбек» не станет полноценным аэропортом, а будет предназначен для деловой авиации.
В 2020 году подрядная организация Минобороны России начала на аэродроме строительство диспетчерского пункта для гражданских перевозок.