Крымская железная дорога начала перевозить груженые грузовики

На Крымской железной дороге с сентября 2021 года появилась новая услуга — контрейлерные перевозки — грузовики перевозят на специальных платформах.

Комбинирование железнодорожного и автомобильного транспорта в виде контрейлерных перевозок позволяет сочетать плюсы обоих способов доставки, сообщили в пресс-службе КЖД. При этом достигается разгрузка автомобильных магистралей, снижается уровень аварийности и степень разрушения дорожного полотна.

Грузовые автомобили, в которых находится груз, перевозят поездом на специальных платформах. По прибытию на станцию назначения грузовики съезжают с платформы и отправляются к конечный пункт.

Заезд и выезд с платформы не занимает много времени, благодаря чему гарантируется оперативность доставки грузов.