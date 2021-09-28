Александр Усик будет отмечать свою победу в Симферополе

Украинский боксер, чемпион мира по версиям четырех организаций (WBA, WBO, IBF и IBO) Александр Усик сообщил, что в настоящее время ждет получения своих именных поясов, после чего поедет в Крым к родственникам отмечать победу над британцем Энтони Джошуа.

«Сначала надо дождаться поясов, — цитирует ТАСС ответ А.Усика на пресс-конференции на вопрос, планирует ли он отмечать свой успех с крымской частью родных и близких. — Конечно, будем праздновать. <…>Я хочу увидеть тренера, кумовей, сестру, зайти в свой зал родненький. Показать тренеру [Сергею Лапину] пояса и поблагодарить его за то, что давно когда-то взял в свою секцию и довел до высокого уровня, научил меня защищаться, научил боксировать, научил размышлять и прощать перед тем, как бить. В общем, сделал из мальчишки мужчину».

В ночь на воскресенье А.Усик завоевал три титула чемпиона мира в супертяжелом весе по престижным версиям. Его победу над Джошуа в 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне, судьи признали единогласно.

34-летний украинец, уроженец Симферополя, завоевал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).