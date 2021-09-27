В парке львов тигр откусил ребенку палец

Проводятся проверки по факту травмирования годовалого ребенка в сафари-парке «Тайган» в Белогорске.

Вечером 26 сентября 22-летняя жительница Краснодара, находившись на территории парка львов «Тайган», перенесла своего малолетнего сына через защитное ограждение клетки с хищниками, в результате чего тигр откусил мальчику большой палец левой руки, говорится в сообщении Следственного комитета.

Ребенка госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу с ампутацией пальца и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас состояние ребенка опасений не вызывает, сообщили в крымском Минздраве.

Белогорский межрайонный следственный отдел Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю проводит доследственную проверку по факту травмирования ребенка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Проверка организована и прокуратурой Крыма. Она касается исполнения требований законодательства об охране жизни и здоровья граждан при предоставлении услуг в парке львов «Тайган» в связи с получением травмы несовершеннолетним. Также будет дана оценка действиям родителей ребенка.