Трехтомная «История Севастополя» стала «Книгой года»

В главной номинации национального конкурса «Книга года-2021» победила трехтомная монография «История Севастополя». Монография была издана к седьмой годовщине Русской весны.

Церемония награждения, приуроченная к открытию 34-й Московской международной книжной ярмарки, прошла 23 сентября.

«Кто только не пытался взять Севастополь, но в итоге этот город всегда возвращался домой, в Россию», — сказал президент Российского книжного союза Сергей Степашин, вручая премию и гран-при конкурса — драгоценное яйцо в деревянном ларце.

Он также отметил особую важность и актуальность этого труда большой команды историков.

Премию получила ответственный редактор трехтомника, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

Это первая научная монография о Севастополе, которая охватывает историю Юго-Западного Крыма, Севастополя от древнейших времен до нашего времени. Главным героем монографии стал сам Севастополь и люди, которые его создавали, защищали, восстанавливали. Над монографией работал большой авторский коллектив ученых из Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Крым.

В этом году на участие в Московской книжной ярмарке было подано более 700 заявок от 110 издательств со всей страны. В шорт-листе — 45 лучших изданий. Среди финалистов издательства из Томска, Курска, Санкт-Петербурга, Владивостока, Оренбурга, Красноярска.