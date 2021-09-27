«Тень Каравеллы» покажут в кино

Воспитанники писателя Владислава Крапивина сняли фильм по его книге и привезли в Севастополь.

27-28 сентября в Севастополе проходят мероприятия всероссийского гражданско-патриотического образовательного проекта «Тень Каравеллы».

В течение двух дней в учреждениях образования и культуры организуются показы нового художественного фильма «Тень Каравеллы», созданного несколькими поколениями воспитанников клуба «Каравелла» по мотивам одноименной автобиографической повести писателя Владислава Крапивина — командора этой детской организации.

Фильм посвящен детям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Показы организуются в Екатеринбурге, где и находится отряд«Каравелла», и в городах, по которым совершается автопробег памяти В.Крапивина. Тюмень — город, где он родился. Екатеринбург — где он работал и где появился отряд «Каравелла». В Кирове родилась его мама и поженились родители. А с Севастополем связаны страницы творчества писателя.

Фильм снят при поддержке Фонда президентских грантов. Автор сценария и режиссер фильма, руководитель Центра гражданско-патриотического воспитания «Каравелла» (Екатеринбург), невестка писателя Лариса Крапивина.

Владислав Крапивин (1938-2020) — российский детский писатель, автор более 350 произведений. Его перу принадлежат сказки для детей, фантастические истории и реалистическая проза о жизни подростков. В числе многочисленных наград писателя — Почетный знак «За заслуги перед Севастополем».