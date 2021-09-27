Стоимость проектирования городской электрички увеличилась вдвое

Крымская железная дорога объявила очередной тендер на проектирование строительства объектов «городской электрички» в Севастополе с использованием рельсовых автобусов РА-З на маршрутах «Севастополь – Камышовая Бухта» и «Севастополь – Золотая балка».

Начальная максимальная цена контракта 193,78 млн рублей. В марте выполнение этих работ оценивалось в 114,9 млн рублей. Конкурсную документацию обновили и вновь разместили на сайте госзакупок 20 сентября. Ранее объявление об электронном аукционе было размещено на сайте госзакупок 27 августа, а до этого — в марте.

Согласно вновь сформулированному техническому заданию проект реализуется в 12 этапов (было 17). Первые два предусматривают реконструкцию системы автоблокировки участков (система регулирования движения поездов по перегонам) ст. «Севастополь Пассажирский» – Разъезд Сапунгорский – Камышовая бухта.

3-4-й этапы — реконструкция платформы ст. «Севастополь Пассажирский», «Инкерман I».

5-12-й этапы — строительство платформ станций и остановочных пунктов: «Мкр. Жидилово», «Инкерман II», «Разъезд Сапунгорский», «Золотая балка», «7-й км Балаклавского шоссе»; «Севастополь Товарный», «Фиолентовское шоссе», «Ул.Правды».

Общая протяженность участка, по которому будет курсировать городская электричка, составляет 36 км, она увеличилась почти на 10 км относительно контракта, представленного в марте (25 км).

Проектировщикам необходимо будет выполнить археологические обследования для выявления объектов культурного наследия, а также обследовать территорию строительства на наличие взрывоопасных предметов. В задании предусмотрены разделы по благоустройству территории и восстановлению (рекультивации) нарушенных земель.

Срок выполнения ПИР с учетом получения положительного заключения гос­экспертизы — 273 календарных дня с момента подписания договора.

Предполагаемая стоимость строительства объектов городской электрички составит 1,88 млрд рублей. Деньги выделяются в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2025 года». Срок строительства — с 1 января 2022 года по 30 июня 2023 года.