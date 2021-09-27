Собирательная выставка про Штирлица

В Культурно-выставочном центре Музея обороны (бывший кинотеатр «Украина») два месяца будет работать выставка «Штирлиц — образ собирательный», приуроченная к 90-летнему юбилею писателя Юлиана Семёнова.

Выставка открыта до 25 ноября. Вход свободный.

Главная тема экспозиции — история советской разведки и ее воплощение в собирательном литературном образе легендарного разведчика Штирлица (Максима Максимовича Исаева). Выставка состоит из пяти тематических разделов, иллюстрирующих этапы становления и жизни этого персонажа романов Ю.Семёнова.

Жизнь и творчество писателя тесно переплетены с Крымом. Здесь он работал над своим самым известным произведением «Семнадцать мгновений весны». На даче в поселке Олива под Мухалаткой он провел последние 10 лет жизни, назвав этот дом «Вилла Штирлиц». Сейчас это дом-музей Юлиана Семёнова.

Среди экспонатов выставки также есть макет «Виллы Штирлиц», выполненный художниками-конструкторами Музея обороны Севастополя.

Лучше увидеть оригинал

Корреспондентам «Севастопольской газеты» показалось странным предложение смотреть на макет дачи писателя, если до нее рукой подать. Поэтому в воскресный день была предпринята поездка на Южный берег Крыма в поселок Олива.

Дача Ю.Семёнова по нынешним меркам совсем невелика. «Виллой» она была названа писателем явно в шутку. А вот экспозиция дома-музея оказалась намного интереснее представленной в «Украине». Там всё настоящее: и рукописи, и полные книг шкафы, и пальмы у домика, и узкая горная дорога, на которой двум автомобилям не разъехаться.

А главное ощущение от увиденного, что такая недавняя советская эпоха — это то, что уже нужно бережно сохранять, выставлять в музее и тщательно исследовать историкам.

Нужно добавить, что посещение дома-музея и 20-минутная экскурсия по нему бесплатны, а книги Ю.Семёнова там можно купить по очень привлекательным ценам. Выходной день на «Вилле Штирлиц» — понедельник.