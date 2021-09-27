Семь классов закрыты на карантин по ОРВИ

За неделю с 20 по 26 сентября зарегистрированы 3320 случаев ОРВИ, сообщила 27 сентября на аппаратном совещании в правительстве Севастополя главный санитарный врач города Анна Мелюх.

По ее словам, показатель заболеваемости составил 76 на 10 тысяч населения, случаев гриппа не зарегистрировано.

— Темп роста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей увеличился на 11%, переведены на дистанционное обучение семь классов в семи школах, — сообщила А.Мелюх.

В ходе совещания также прозвучало, что вакцинация против гриппа проходит в штатном режиме, прививают педагогов и воспитателей в школах и детских садах выездным способом. Всего в Севастополь поступило 79 510 доз вакцины, привито 28 555 человек (10% от всех подлежащих вакцинации), из них детей — 9 764 (15%).