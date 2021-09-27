Провели XVII Международный салон изобретений «Новое время»

Летающие такси, капсулы спасения, экстракт водорослей от всех болезней и другие уникальные новинки представлены на ежегодном салоне инноваций «Новое время».

«Севастопольская газета» посетила выставку и подготовила для читателей подборку самых неожиданных изобретений.

Салон инноваций в Севастополе в течение многих лет является площадкой для демонстрации изобретений, инвестиционно-привлекательных инноваций и высоких технологий. В этом году на выставке представлено около 300 изобретений от разработчиков из разных регионов России, а также из Тайваня, Китая и Румынии.

Самолетающее такси

Студенты технопарка «Кванториум» из Ростова-на-Дону Дмитрий Еременко и Олег Новиков презентовали аэротакси собственной конструкции. По словам молодых людей, на создание нового вида такси их мотивировали городские пробки.

— Целью создания данного проекта было решение проблемы загруженности дорог в мегаполисах, поэтому мы придумали аэротакси. Данные модели сделаны собственноручно, каждая деталь к ним напечатана на 3D-принтере, — рассказал Д.Еременко.

Молодые люди самостоятельно создали чертежи, распечатали, зашкурили и покрасили детали изнутри и снаружи, обработали композитными материалами, установили необходимую электронику, настроили и провели испытания.

— Наше аэротакси — полностью автономная система, не требует какого-то вмешательства человека, — объясняет систему работы второй автор О.Новиков. По его словам, для перелета на большие расстояния используется ориентация по GPS. Внутри аэротакси установлен компьютер с программой, который сам просчитывает маршрут и летит по заданным координатам. Для более точной посадки используются камеры, которые размещены внизу дрона. На эту разработку у начинающих конструкторов ушел год.

Спасательный летательный аппарат

Курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища разработали аппарат для эвакуации раненых из опасных и труднодоступных районов. Летательный аппарат управляется с самолета или земли, развивает скорость до 120 километров в час. Он рассчитан на спасение двух человек.

— Спасательный летательный аппарат — разработка нашего училища. Он предназначен для спасения летных экипажей, которые потерпели бедствие на территории боевых бедствий, — по-военному описывает проект Владимир Панченко, курсант третьего курса.

Летательный аппарат — капсула из двух гондол. Изначально она находится в сложенном положении и выглядит, как цилиндр, который подвешивается к самолету. Самолет скидывает капсулу. До высоты 4 км она спускается на парашюте, потом капсула открывается, парашюты отстегиваются, ротор начинает вращаться, запускается генератор, раскрываются (выдвигаются) двигатели — четыре воздушных винта. На дроне есть навигационная система, он может управляться вручную изнутри спасаемым экипажем, дистанционно либо автоматически.

Интеллектуальное предотвращение взрыва бытового газа

Пятнадцатилетний воспитанник областного центра технического творчества из Ростова-на-Дону Роман Щербаков создал уникальную и, как он уверен, полезную интеллектуальную систему предотвращения взрыва бытового газа.

— Эта система работает следующим образом, — рассказывает юный изобретатель. — Есть специальный датчик, который расположен в комнате. Микроконтроллер считывает показания, и в случае обнаружения загазованности в помещении принимаются меры, а именно, перекрывается клапан газа, включается вентилятор — газ выветривается. Таким образом, возможность взрыва нивелируется.

По словам Романа, аналоги таких систем существуют, но они при обнаружении газа умеют только оповещать об опасности либо перекрывать клапан подачи газа, а его система может больше.

Бессолевой хлеб

Кубанский технологический госуниверситет — постоянный участник севастопольского салона изобретений. В этом году он представил разработки в области пищевой продукции и пищевых технологий.

Ахлоридные (бессолевые) хлебобулочные изделия в отличие от обычных не содержат соли. Она заменяется молочной сывороткой. Также в новой технологии используется порошок топинамбура, в итоге это увеличивает срок годности, но самое важное, такие изделия предназначены для диетического и специализированного питания. Они полезны для больных с заболеваниями почек, сердечно-сосудистой системы, гипертонией.

— Повышение качества изделия, увеличение выхода и срока сохранения свежести продукта достигается в результате использования специальной композиции из фасолевого пюре, топинамбура и несоленой молочной сыворотки с дрожжами, — раскрыл технологические тайны кандидат технических наук Александр Дроздов.

Цистозира и человек — одной крови

Лечебно-профилактический продукт из морских водорослей представила на салоне ассоциация «Кластер «Энергосбережение» Севастополь».

— Натуральная пищевая добавка из бурой морской водоросли цистозиры — это уникальный природный комплекс органических веществ, витаминов и микроэлементов, который применяется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, язвы желудка, нарушениях кроветворной системы, для профилактики атеросклероза, ишемической болезни сердца, — рекламирует продукт Владислав Никонов.

В 2014 году авторам разработки удалось получить патент на бурую водоросль цистозира в Украине, а вот с получением лицензии в России пока возникают проблемы. Исследования по изготовлению пищевой добавки проводили ученые Института биологии южных морей.

— По сути дела, это сильнейший онкопротектор: поддерживает организм до самого предельного возраста. Например, японцы употребляют йода в две тысячи раз больше, чем мы. А от недостатка йода все болезни, — делится секретами здоровья жителей Дальнего Востока В.Никонов.

По его словам, бурая водоросль повсеместно произрастет по всему крымскому побережью, но, к сожалению, в хорошем состоянии, пригодном для переработки, — находится только на мысе Херсонес, Айя и Фиолент.