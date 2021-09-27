Перепись населения проведут с 15 октября по 14 ноября

Принять участие в крупнейшем статистическом наблюдении в стране можно по интернету, в МФЦ или по старинке, заполнив анкету у переписчиков, которые придут к вам домой.

Всероссийская перепись населения-2020 (период ее проведения переносился трижды) пройдет с 15 октября по 14 ноября. По словам директора городского департамента общественной безопасности Сергея Бездольного, очередной перенос срока Росстат мотивировал участием в проведении тех же людей, что были задействованы на выборах 19 сентября.

— Требуется время на то, чтобы перенастроить инфраструктуру, переоборудовать соответствующим образом и переключиться на новые задачи, — сообщил С.Бездольный.

Он напомнил, что перепись проводится раз в 10 лет, это крупнейшее статистическое наблюдение позволяет узнать точную цифру численности населения в стране, собрать сведения о национальном составе, образованности, условиях жизни, дает возможность долгосрочного бюджетного планирования, социального, экономического и демографического развития. Такие сведения необходимы для прогнозирования, определения политики в области занятости.

В 2021 году перепись будет проходить в трех форматах. С 15 октября по 8 ноября будет доступна услуга «Участие в переписи населения» на портале государственных услуг. То есть все, кто имеет на нем стандартную либо подтвержденную учетную запись, смогут пройти перепись просто и быстро, заполнив переписные листы в личном кабинете.

Прошедшие перепись по интернету получат уникальный код подтверждения, который нужно предъявлять при визите переписчиков, чтобы не проходить опрос еще раз.

С 18 октября по 14 ноября начнется обход переписчиками всех жилых помещений города. Для этого отобрано и обучено 972 человека, треть из переписчиков — это студенты СевГУ и филиала Московского государственного университета.

Кроме того, с 15 октября начнут работу стационарные переписные участки, на которых также можно принять участие в переписи.

Дополнительно в МФЦ будет предоставлена возможность самостоятельного заполнения переписных листов в электронном виде, для чего с 15 октября по 14 ноября организуют там так называемое «рабочее место инструктора».

В Севастополе создана комиссия по проведению Всероссийской переписи, ее возглавил заместитель губернатора Алексей Парикин. На ее проведение выделена субвенция в размере 6,8 млн рублей. Деньги предусмотрены на обеспечение помещениями и их охрану, транспорт и услуги связи.