Лауреатов Толстовской премии должны объявить до конца года

День рождения великого писателя, дата, к которой приурочено вручение традиционной севастопольской литературной премии, давно прошел, а ее лауреаты так и не определены.

Конкурс на соискание литературной премии им.Льва Толстого официально в этом году не объявляли, но назвать лауреатов в Севастопольском отделении союза писателей обещали 7 сентября.

«Севастопольская газета» обратилась в департамент культуры, в надежде выяснить, что в действительности происходит с городской литературной премией.

— Деньги на проведение конкурса, объявление и поздравление лауреатов в 2021 году выделены и обязательно будут вручены до конца года, — сообщила Ольга Колбасова, начальник отдела развития библиотечного, музейного дела и дополнительного образования.

По ее словам, проблемы с конкурсом связаны с тем, что по предложению городского отделения Союза писателей департамент культуры проводил работы по внесению изменений в основополагающий документ премии — Положение о конкурсе. Как выяснилось, на данный момент все изменения и поправки уже внесены. Документ ожидает своей очереди на подпись в правительстве города.

— В правовом отделе правительства сейчас большая загруженность, тем более, для каждого документа существуют свои сроки прохождения процедуры, — объяснила задержку О.Колбасова и заверила, что в ближайшее время все разрешится.