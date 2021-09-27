Ковидных коек опять не хватает

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Севастополе снова на подъеме, поэтому решено открыть еще 50 ковидных коек в «Изумруде».

За минувшую неделю она выросла на 10%, о чем 27 сентября на аппаратном совещании в правительстве города доложила заместитель директора департамента здравоохранения Анна Солдатова.

— Прирост заболевших составил 10%. Сейчас свободного коечного фонда у нас 10%, мы должны обеспечить 20%, поэтому дополнительно разворачиваем в «Изумруде» еще 50 коек. Посмотрели, транспортная доступность для скорой медицинской помощи имеется, — сообщила А. Солдатова.

По ее словам, по состоянию на 27 сентября в стационарах города лечатся 816 пациентов, из них в реанимации — 73, на аппарате ИВЛ — пять, на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) — один, на кислороде — 256.

Умерли за сутки четверо. Детей на стационарном лечении — 285, из них с подтвержденным ковидом — 13, остальные — с ОРВИ и пневмониями.

В городской больнице №5 и на госпитализации находятся 16 пациентов с ОРВИ, с острой кишечной инфекцией — 19. Еще 1187 пациентов лечатся амбулаторно, из них 182 — дети.