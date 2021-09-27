Кабинку караула отремонтировали

О повреждении стекла кабинки караула у Вечного огня на пл.Нахимова у мемориала «Героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.» стало известно в пятницу, 24 сентября. Позже выяснилось, что это не намеренный вандализм, а случайность.

«В ходе проверки по факту разбитой кабины на посту №1 сотрудниками полиции изучена запись с камер видеонаблюдения. На видеозаписи запечатлена игра двух детей, в ходе которой один, падая, ударяется о стенку кабины. Полицейскими проводится дальнейшая проверка», — сообщили «Новому Севастополю» в пресс-службе регионального УМВД России по Севастополю.

Разбитое стекло сотрудники «Парков и скверов» заменили 25 сентября.

Кабинки для караула — точные копии тех, что стоят у Вечного огня у могилы Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, установили на Посту №1 в Севастополе в апреле 2020 года.