Фотовыставка о Крыме открылась в аэропорту Симферополя в День туризма

Уникальные уголки Крыма можно увидеть на фотографиях, выставленных в пассажирском терминале международного аэропорта столицы полуострова. Экспозиция приурочена к Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября.

Выставка «Крым. Разный и любимый» включает 12 фоторабот, установленных на мольберты. На них запечатлены популярные у туристов достопримечательности Крыма, среди которых: замок Ласточкино гнездо, Воронцовский дворец, Белая скала, Форосская церковь.

Еще больше фотографий можно увидеть, отсканировав QR-код, размещенный на заглавной фотографии.

Фотовыставка размещена на первом этаже терминала возле зоны регистрации пассажиров и касс. Организатором выступил Туристический портал Крыма Travel Crimea при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым и ГУП РК «Крымский туристский центр», сообщила пресс-служба аэропорта.