«Флешмоб»: очередной фильм сняли в Севастополе

1 октября в кинотеатре «Украина» состоялась премьера полнометражной молодежной комедии «Флешмоб», снятой продюсерским центром «Кинопрограмма XXI век» при поддержке Министерства культуры. Режиссер фильма — Алена Рубинштейн, сценарий Татьяны Мирошник.

Как рассказала «Севастопольской газете» продюсер фильма Елена Калинина, сюжет фильма современен и узнаваем: начинающая девушка-журналист Дина мечтает взлететь по карьерной лестнице написанием заказных газетных материалов, но неожиданно для себя встречает честных и открытых людей.

Те, в свою очередь, мастерски устраивают уличные представления — флешмобы. Именно знакомство с этими ребятами заставляет Дину пересмотреть свои взгляды на жизнь, переключив свое сознание с материального восприятия на более душевное, человеческое.

Разумеется, в процессе сбора материала для будущего репортажа девушка влюбляется в главного флешмобера Дэна. Каково же было ее разочарование, когда обнаружилось, что Дэн не так уж и бескорыстен.

Съемки заняли полтора месяца и проходили в Балаклаве, бухте Казачья, в Севастопольском государственном университете, на Синопской лестнице и на набережной Приморского бульвара.

В фильме снялись известные российские артисты — Алена Спивак, Эвклид Кюрдзидис, Роман Мадянов, Николай Коротаев, Василий Мищенко, Евгения Ярушникова, Екатерина Пан, а также, что немаловажно, актеры севастопольских театров, жители города и творческие коллективы Севастополя.

В числе последних — балет Ансамбля песни и пляски ЧФ, Севастопольский театр танца им.Елизарова и шоу-балет «Карамель».