Перекроют часть Президентской дороги

С 1 октября до 1 мая 2022 года вводится временное ограничение движения всех видов транспорта на Президентской дороге.

Альтернативный объезд перекрытого участка для легковых автомобилей будет организован по временной дороге через поселок Сахарная Головка, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

Кроме того, обещано, что перед закрытием Президентской дороги откроют движение по ул.Чернореченской. Напомним, что она должна была быть перекрыта до мая 2022 года.

За семь месяцев подрядчик строительства трассы «Таврида» — АО «ВАД» — выполнит демонтаж существующих путепроводов и моста через р.Черная для строительства на их месте новых сооружений восьмого этапа.