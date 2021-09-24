Находки археологов на трассе «Таврида» покажут в Херсонесе

На ней впервые будут представлены предметы, найденные при раскопках в зоне строительства трассы «Таврида» и в ходе археологических разведок в южном пригороде Херсонеса на месте будущего историко-археологического парка.

На выставке можно будет увидеть предметы из могильников Фронтовое-3 и Киль-Дере-1, датированные второй половиной I – началом V века: керамику, стеклянные сосуды, ювелирные украшения и надгробные стелы с ликами «варваров», а также находки из Южного пригорода Херсонеса, относящиеся к периоду римского присутствия и эпохе нахождения Херсонеса в составе Византийской империи. Экспонаты расскажут как о материальной и духовной культуре «варварского» населения Крыма, так и о сильном влиянии на него Римской империи и Византии.

Выставка «Мир варваров Таврии и Херсонес, Рим, Византия» размещена в малом зале Античной экспозиции и будет работать до 22 ноября 2021 года.

Стоимость билета: для взрослых — 450 рублей; для детей от 7 до 16 лет, учащихся, студентов старше 16 лет и пенсионеров — 350 рублей; для детей до 7 лет и граждан льготных категорий вход бесплатный.

Выходной день — понедельник.