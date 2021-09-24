Крым едет в будущее на электромобилях

Первую выставку электротранспорта и круглый стол «Актуальность и перспективы развития электротранспорта в Севастополе» провели на территории АТП-14369.

В основном выставлялись автомобили членов Клуба электромобилистов Севастополя и Крыма. Мотоциклы, автомобили и мопеды из Америки, Японии, Китая и даже российские, произведенные по китайским технологиям.

Руководитель частного проекта «Электромобилизация» москвич Сергей Кармалев привез на выставку первый сертифицированный в России JAC-электромобиль (конкурент «ГАЗели») и электробус Yutong. Компании желают вывести свою продукцию на рынок полуострова и надеятся, что правительства Севастополя и Крыма их поддержат.

По словам директора АТП-14369 Василия Цыбулькина, его компания решила рискнуть и запустить на городскую линию маршрута №109 электробус китайских разработчиков Yutong, произведенный в Казахстане. Его доставил в Севастополь С.Кармалев.

Наибольший интерес у зрителей и участников мероприятия привлекла симферопольская компания «Эльтавр», представившая на выставке электротранспорт собственного производства. Крымчане выпускают электромобили для рекреационного и туристического сектора — восьми- и 11-местные автомобильчики для перевозки туристов; многофункциональные грузовики, в конфигурации бортовой или фургон, фургон-рефрижератор, которые могут перевозить грузы, пищевые продукты.

— Компания создана в 2014 году и выпускает самые лучшие в мире электромобили в своем классе, — безапелляционно заявил основатель и гендиректор научно-производственного предприятия «Эльтавр» Михаил Демурия. На выставке компания представила первую в России электрическую коммунальную поливо-моечная машину. Она может поливать газоны, мыть тротуары, малые архитектурные формы, садово-парковую мебель. В следующем году симферопольцы собираются наладить выпуск мусоровоза и ваккумно-подметальной машины.

По словам М.Демурия, машины созданы с целью улучшения экологической обстановки, для обслуживания узких улиц в курортных городах, с целью обслуживания пешеходных и парковых зон. Гендиректор уверен, что эти машины будут востребованы в самом ближайшем будущем — они тихие и не загрязняют окружающую среду.

На сегодняшний день основные заказчики «Эльтавра» — санатории, пансионаты и дома отдыха. В следующем году компания намерена вывести свои машины на дороги общественного пользования. В месяц научно-производственное предприятие производит восемь электромобилей.

Напомним, на период с 2021-го по 2023 год в Севастополе владельцы электромобилей мощностью до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) освобождены от уплаты транспортного налога.