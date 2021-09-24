Евгений Кабанов задержан

Бывший вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов, который покинул пост в четверг, 23 сентября, был задержан к вечеру того же дн. Об этом ТАСС сообщил его отец Константин Кабанов.

О задержании Е.Кабанова и экс-главы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым Михаила Храмова сообщает и РИА Новости. По данных их источника, всё происходит в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, мошенничестве и коррупции.

Указ главы Крыма Сергея Аксенова об отставке Е.Кабанова опубликован на официальном портале республиканского совета министров. В документах уточняется, что чиновник покинул свой пост по собственному желанию.

Госсовет 23 сентября одобрил отставку Е.Кабанова, занимавшего пост заместителя председателя совета министров республики с ноября 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.

Е.Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Государственного совета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям. С 19 сентября 2014 года Кабанов — депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.

Летом 2021 года Е.Кабанов был выдвинут «Единой Россией» кандидатом в депутаты Госдумы по Евпаторийскому округу, однако в июле снял свою кандидатуру, объяснив это решение намерением «успешно довести до конца реализацию мероприятий ФЦП в Крыму».