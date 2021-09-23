С только что уволенным вице-премьером Крыма проведены следственные действия

Правоохранительные органы проводили следственные действия с уволенным в четверг с поста вице-премьера Крыма Евгением Кабановым и бывшим главой регионального минстроя Михаилом Храмовым, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«С Кабановым и Храмовым в течение дня проводились следственные действия», — сказал собеседник.

Указы главы Крыма Сергея Аксенова, касающиеся отставки Кабанова и Храмова, опубликованы на официальном портале совета министров. В документах уточняется, что чиновники покинули свои посты по собственному желанию.

Госсовет в четверг, 23 сентября, одобрил отставку Евгения Кабанова, которого С.Аксенов назначил на должность заместителя председателя совета министров республики в ноябре 2018 года. Среди вопросов, которые курировал вице-премьер, — были строительство и реализация федеральной целевой программы по развитию Крыма.

Е.Кабанов с февраля 2016 года занимал пост заместителя председателя комитета Госсовета Республики Крым по имущественным и земельным отношениям (осуществляющий свои полномочия не на постоянной профессиональной основе).

С 19 сентября 2014 года Е.Кабанов — депутат Государственного совета Республики Крым первого созыва.