Работа банкоматов, терминалов и приложения РНКБ восстановлена

РНКБ банк, являющийся системообразующим банком на полуострове, сообщил о восстановлении работы сервисов после временного ограничения, которое возникло днем 22 сентября.

Соответствующее сообщение размещено на сайте банка.

«Сообщаем о восстановлении работы банковских сервисов. В настоящее время возможны задержки проведения некоторых платежей, в ближайшее время проблема будет устранена», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что восстановлена банковская инфраструктура и работа устройства (банкоматов, терминалов самообслуживания и платежных терминалов). Доступ к мобильному приложению и интернет-банку также восстановлен, в настоящее время банк восстанавливает деятельность вспомогательных сервисов.

Ранее на сайте банка появилось сообщение о том, что в работе банковских сервисов, в том числе банкоматов, терминалов самообслуживания, платежных терминалов и мобильного приложения, возможны временные ограничения.

РНКБ банк — системообразующий банк Республики Крым со 100-процентным государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ обслуживает более 2,2 млн физических лиц и около 85 тыс. корпоративных клиентов.