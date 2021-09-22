Кабанова будут увольнять из вице-премьеров

Глава Крыма Сергей Аксенов внес на рассмотрение Госсовета республики постановление об освобождении от должности вице-премьера Крыма Евгения Кабанова, следует из опубликованных в среду данных регионального парламента.

«О принятии внесенного главой Республики Крым Аксеновым С. В. проекта постановления <…> «О согласовании освобождения от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым Кабанова Е.К.», — значится в перечне вопросов, которые планируются к рассмотрению на заседании Госсовета Крыма 23 сентября, сообщает ТАСС.

В конце июля выдвинутый на праймериз «Единой Россией» кандидатом в Госдуму Е.Кабанов снял свою кандидатуру с выборов. Решение он объяснил желанием продолжить работу в правительстве республики.

Выходец из Севастополя Е.Кабанов до назначения на руководящие госдолжности в Республике Крым был одним из крупнейших застройщиков на полуострове.

Вице-премьером Крыма, курирующим многомиллиардную ФЦП, он был назначен 27 ноября 2018 года.