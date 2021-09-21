Продолжают поднимать снаряды с «Жан Жореса»

Севастопольские и крымские специалисты МЧС начали очередной этап разминирования теплохода, затопленного в 1942 году под Феодосией.

Авиабомбы, детонаторы, артиллерийские снаряды, патроны, ручные гранаты — десятки тысяч единиц боеприпасов — результат трехлетней работы по разминированию затопленного теплохода «Жан Жорес». Ее проводит сводная группировка Специального морского отряда крымского чрезвычайного ведомства и Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю. Очередной этап разминирования начался 6 сентября, его ведут 44 человека (севастопольцев 12), 14 единиц спецтехники и плавсредств. Работы продлятся до 15 октября.

На территории Феодосии севастопольцы базируются в палаточном лагере. Группой водолазов-пиротехников осуществлено более 50 спусков, проведен тщательный мониторинг теплохода.

Сложные подводно-технические работы ведутся на 18-метровой глубине в четвертом и пятом трюмах. Там большое скопление 152-миллиметровых снарядов весом по 50 кг. Каждый нужно размыть и поднять на поверхность.

«Сейчас размываем грунт, проводится разборка и резка борта для высвобождения путей для поднятия и обезвреживания взрывоопасных предметов, ушедших на дно вместе с теплоходом. А этом году на счету севастопольских водолазов более 500 поднятых с судна и обезвреженных боеприпасов», — рассказал начальник отделения подводного разминирования Специализированного отряда ГУ МЧС России по Севастополю Виктор Ильенко.

Справка

В период Великой Отечественной войны у берегов Феодосийской бухты подвергся атакам немецкой авиации грузовой теплоход «Жан Жорес». На его борту находились боеприпасы для Керченско-Феодосийской десантной операции.

Судно получило множественные повреждения, но команде теплохода удалось провести ремонтные работы и взять курс на Феодосию.

16 января 1942 года при заходе в феодосийский порт «Жан Жорес» уклонился от фарватера и подорвался на магнитной мине. После нескольких часов борьбы за плавучесть был получен приказ затопить судно. Капитан приказал демонтировать радиооборудование и открыть кингстоны.

Часть команды сняли катером «Кабардинец» и тральщиком «Геленджик», 40 человек погибло.