У Республики Крым в Госдуме будет пять депутатов от «Единой России»

Интересы избирателей Крыма в Госдуме будут представлять пять депутатов, избранных от партии «Единая Россия».

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

«От «Единой России» пять [депутатов будут представлять Крым в Госдуме]», — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, сколько представителей партии войдет в новый состав Госдумы.

В.Константинов отметил, что по партийному списку в Госдуму пройдут Михаил Шеремет и Леонид Ивлев. Ранее в понедельник стало известно, что в одномандатных округах в Крыму лидируют представители «Единой России» Константин Бахарев, Алексей Черняк и Леонид Бабашов.

По итогам трехдневного голосования на выборах в Госдуму в Крыму партия «Единая Россия» получила 63,33% голосов избирателей, КПРФ — 9,15%, ЛДПР — 7,75%, партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,93%, партия «Новые люди» — 3,96% голосов.