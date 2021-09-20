ЦИК подвел первые итоги выборов в Госдуму

Пять партий проходят в Государственную Думу России по итогам выборов 17-19 сентября при голосовании по партийному списку. За счет одномандатных округов в нижней палате парламента будут представлены восемь партий.

«Единая Россия» сохранила конституционное большинство, получив более 300 мест. Свои результаты заметно улучшила КПРФ, доля ЛДПР сократилась почти вдвое, а пятипроцентный барьер преодолела недавно созданная партия «Новые люди».

ТАСС собрал ключевую статистику прошедших выборов. Всего в Думе 450 депутатов. Прошедшие пятипроцентный барьер партии поделят между собой 225 мест, победители в одномандатных округах получат остальные 225 мест.

Явка и результаты

— Итоговая явка, по данным ЦИК, составила 51,68%. Это больше, чем на выборах 2016 года, когда показатель был равен 47,88%.

— Явка на онлайн-голосование в шести регионах, где оно проводилось на федеральной платформе, — в Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, — составила 93,21%.

— В Москве, жители которой голосовали на собственной платформе, в выборах приняли участие 96,5% зарегистрировавшихся. В целом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, в голосовании участвовали около 50% избирателей столицы. Почти половина сделала это дистанционно.

— Центризбирком утвердит итоговые результаты прошедших выборов в пятницу, 24 сентября, объявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Пятая партия в Госдуме

— Пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, преодолели «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди» (5,32%), следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

— Новая партия проходит в парламент впервые с 2007 года. Тогда блок «Родина», представленный в Думе четвертого созыва, заменила «Справедливая Россия».

— Больше четырех политических сил проходят в Госдуму впервые с 1999 года, когда по итогам голосования мандаты получили КПРФ, «Единая Россия», «Отечество — Вся Россия», «Союз правых сил», Блок Жириновского и «Яблоко».

— «Единая Россия» набирает 49,82% — это немного меньше, чем на прошлых выборах, когда она получила 54,2%.

— КПРФ получает 18,93% против 13,34% в 2016 году, а ЛДПР — 7,55%, что заметно меньше, чем пять лет назад. «Справедливая Россия — За правду» набирает 7,46%, немного улучшив свой результат (на предыдущих выборах за нее проголосовали 6,22%).

— Среди непарламентских партий наибольших успехов добились Партия пенсионеров (2,46%), «Яблоко» (1,33%) и «Коммунисты России» (1,27%). Но ни одна из них не преодолела трехпроцентный барьер, позволяющий получать финансирование от государства.

Одномандатные округа

— Как и в 2016 году, «Единая Россия» победила в подавляющем большинстве одномандатных округов — 198 из 225.

— КПРФ побеждает в девяти округах, «Справедливая Россия — За правду» — в восьми, ЛДПР — в двух.

— За счет одномандатных округов в Госдуму проходят представители еще трех партий — «Родины», Партии роста и «Гражданской платформы», а также пять самовыдвиженцев.

— В Москве во всех одномандатных округах победили кандидаты, которых поддержал мэр столицы Сергей Собянин, представивший свой список 15 сентября. В их число помимо единороссов вошли Галина Хованская от «Справедливой России — За правду» и самовыдвиженцы Анатолий Вассерман, Дмитрий Певцов и Олег Леонов.

Губернаторские выборы

— Во всех девяти регионах, где проводились прямые губернаторские выборы, уже в первом туре победили действующие главы (в том числе временно исполняющие обязанности).

— Игорь Руденя в Тверской области набрал 52,33% (на втором месте кандидат от КПРФ Людмила Воробьева с 20,09%), Михаил Дегтярев в Хабаровском крае — 56,81% (у занявшей второе место Марины Ким от «Справедливой России — За правду» — 25,39%).

— С самым большим отрывом победил действующий глава Чечни Рамзан Кадыров — по итогам обработки 100% протоколов он получил 99,7% голосов.

— В Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, где проводятся непрямые выборы, победили соответственно действующий глава республики Рашид Темрезов и врио руководителя региона Сергей Меняйло. Депутаты региональных парламентов избрали их единогласно.

Нарушения и атаки

— Выборы в целом прошли без нарушений. По словам Э.Памфиловой, недействительными признаны 25,83 тысячи бюллетеней в 35 регионах — «мизерный, ничтожный результат».

— Итоги голосования отменены на трех избирательных участках в трех регионах — Крыму, Калмыкии и Санкт-Петербурге. В последнем, как отметила глава ЦИК, есть основания отменить результаты еще на шести-семи участках.

— Наблюдателями на выборах в этом году стали почти полмиллиона человек — 491 188, сообщила Э.Памфилова.

— Многочисленные международные наблюдатели отметили хорошую организацию и прозрачность выборов.

— В отсутствие серьезных нарушений ЦИК столкнулся с «беспрецедентными кибератаками» как на свой сайт, так и на другие ресурсы, включая платформу дистанционного электронного голосования. По данным президента Ростелекома Михаила Осеевского, в общей сложности было совершено 19 таких атак.