С руководителями Фонда содействия капитальному ремонту определились

Врио руководителя некоммерческой организации «Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя» Дмитрий Шпагин в ближайшее время может лишиться приставки врио, а его заместитель по реализации программы капитального ремонта Андрей Челядинов сохранит свою должность.

Д.Шпагин во втором этапе конкурса на замещение вакантной должности руководителя набрал 49 из 50 возможных баллов, а его заместитель А.Челядинов — минимальное для успешного прохождения компьютерного тестирования 46 баллов, сообщает департамент городского хозяйства.

Напомним, «Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя» был создан правительством города в 2015 году. За шесть лет в кресле директора некоммерческой организации сменились пять руководителей. В основном все они были уволены за низкую оценку деятельности организации.

В период с 2018 года по 2020 год директором НКО «ФСКР Севастополь» являлась чиновница из Екатеринбурга Светлана Баранова. Причиной ее увольнения также стало некачественное выполнение организацией профильных задач. Кроме того, в июне 2020 года руководители организации попались на мошенничестве. Отдел МВД России по Нахимовскому району Севастополя завел уголовное дело по факту хищения средств «Фонда капитального ремонта». Был уволен замдиректора. Как оказалось, должностное лицо было в сговоре с подрядной организацией, занимающейся ремонтом многоквартирных домов.

С 19 июня 2020 года «Фонд содействия капитальному ремонту Севастополя» возглавляет Д.Шпагин.