На выборах в Севастополе нарушений не зафиксировано

Голосование на выборах 2021 года в Севастополе прошло безупречно, нарушений и серьезных происшествий не зафиксировано.

Об этом заявил после закрытия избирательных участков 19 сентября губернатор Михаил Развожаев.

«На мой взгляд, прошло все безупречно. Центр общественного наблюдения работал круглосуточно все трое суток, полный онлайн. В Севастополе сложно сказать о каких-то нарушениях, потому что все участки оборудованы КОИБами, у нас было электронное голосование, центр общественного наблюдения, огромное количество наблюдателей, в том числе международных, выборы были под пристальным наблюдением всех возможных заинтересованных сторон», — рассказал М.Развожаев.

По его срвам, «кроме фейков, которые распространяли <…> специально обученные люди, ничего не увидели: никаких жалоб, никаких юридических вопросов». По его мнению, выборы были «абсолютно прозрачные».

В Единый день голосования, который в 2021 году из-за пандемии коронавируса длился три дня, сотрудники МЧС России обеспечили безопасность на избирательных участках Севастополя, сообщила и пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

Каждый объект, задействованный в выборах, специалисты МЧС досконально проверили накануне: оценили обеспечение противопожарных норм, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, автоматических устройств пожарной сигнализации и оповещения, состояние и доступность путей эвакуации и аварийных выходов. В дли голосования за порядком на избирательных участках следили представители экстренных служб. Пожарную безопасность обеспечили сотрудники ГУ МЧС России по городу Севастополю. Всего были охвачены 185 объектов. Задействовались 133 человека личного состава и одна единица техники.

О ложном минировании помещений городской и Гагаринской избирательных комиссий сообщила пресс-служба горизбиркома .

«Сегодня в 15.40 на email Севгоризбиркома поступило сообщение о минировании здания Ленина, 3, и здания, в котором расположена территориальная избирательная комиссия Гагаринского района на ПОР, 8. В сообщении было указано, что в 17.30 механизм будет приведен в действие. Сообщение было передано в соответствующие службы, проведены проверки, информация не подтвердилась. Указанное происшествие не повлияло на работу избирательных комиссий», — сказано в сообщении пресс-службы от 19 сентября. МЧС ни МВД о происшествии не сообщали.

В Севастополе 17-19 сентября выбирали депутатов, которые представят город в Госдуме, а также прошли довыборы в городское законодательное собрание и местные выборы. Всего работали 180 участковых избирательных комиссий и шесть временных участков в больницах и военных частях. В городе около 316 тысяч избирателей, из них 20,77 тысяч изъявили желание проголосовать онлайн.