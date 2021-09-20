Машина сорвалась с обрыва у Байдарских ворот

Водитель легкового автомобиля, двигаясь по серпантину, ведущему к Форосской церкви, не справился с управлением. Автомобиль выехал за пределы дорожного полотна и сорвался с крутого обрывистого склона.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения в 9.55 воскресенья, 19 сентября. Сорвавшийся с обрыва перевернутый автомобиль заметил автопатруль Россгвардии, проезжавший по старой Ялтинской дороге у Форосской церкви. Оказалось, что салоне находятся четыре пострадавших, в том числе 13-летний подросток и беременная женщина.

Бойцы спустились к месту ДТП, сообщили о происшествии «скорой» и МЧС и помогли людям покинуть транспортное средство.

Спасатели и росгвардейцы на носилках эвакуировали пострадавших и передали их медикам для дальнейшей госпитализации. Вся операция длилась более трех часов.