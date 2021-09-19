Второй день дал явку в 30 процентов

На выборах депутатов Госдумы в Севастополе по итогам двух дней голосования явка составила 29,70%.

По состоянию на 20.00 субботы, 18 сентября, избирателей в Севастополе 316 371, проголосовали 95 065, в том числе вне помещений избирательных участков — 35 001 человек.

Данные горизбирком сообщил без учета участников электронного голосования.

Всего же по России за два дня в выборах Госдумы приняли участие 31,51% избирателей.

В первый день голосования явка по Севастополю была 17,27%, а по России — 16,85%.