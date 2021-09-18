За ночь проголосовали 1,3 тысячи севастопольцев

Явка избирателей на дистанционное электронное голосование в Севастополе к утру 18 сентября выросла с 58 до 64 процентов.

1,3 тысячи человек проголосовали ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе городской избирательной комиссии.

«Стартовал второй день голосования. Все 180 [стационарных] участков в Севастополе открылись и готовы принять избирателей. А вот онлайн-голосование продолжалось и ночью. За это время дистанционно проголосовали 1 300 человек», — говорится в сообщении.

Всего в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) уже приняли участие 13 285 севастопольцев, из почти 20,8 тысяч ранее подавших заявки на онлайн-участие в выборах. На текущий момент явка на ДЭГ составляет 63,96%.

17-19 сентября в Севастополе выбирают депутатов, которые представят город в Госдуме, а также проходят довыборы в городское законодательное собрание по одному округу и местные выборы в восьми муниципальных округах. Работает 180 участковых избирательных комиссий и четыре временных участков в больницах и две — в воинских частях, закрытых на карантин.

Количество избирателей на 17 сентября — около 315 тысяч.