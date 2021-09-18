Участники космической киноэкспедиции прибыли на Байконур

Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-19» 18 сентября прибыли на космодром Байконур для завершения предстартовой подготовки. Старт экспедиции 5 октября.

В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

Старт запланирован во вторник, 5 октября, в 11.55 мск. Долететь на орбитальную космическую станцию «Союз МС-19» должен за 3 часа 18 минут.

На МКС члены экспедиции будут снимать кадры картины «Вызов». Фильм — совместный проект Роскосмоса и Первого канала и также часть большого научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях и специалистах ракетно-космической отрасли.

Ожидается, что Ю.Пересильд и К.Шипенко проведут на орбите 12 дней и вернутся на Землю на «Союзе МС-18». Командир экспедиции, уроженец Балаклавы космонавт А.Шкаплеров — Герой России и Почетный гражданин Севастополя, останется на космической станции.

«17 дней до запуска: прибыли на Байконур. Начинаем активно готовиться к предстоящему космическому полету уже непосредственно на космодроме. Завтра у нас состоится первая «примерка» корабля «Союз МС19». Всё идет по плану», — написал командир основного экипажа кинокосмической экспедиции А.Шкаплеров в своем Инстаграме 18 сентября.

«Эмоций много. Но все под контролем. Счастья и вдохновения больше, чем всего остального. Впереди три недели на Байконуре. Завтра первая примерка ракеты. Всем любви!» — пост Ю.Пересильд.