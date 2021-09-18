Научат и вылечат с помощью игр

В Севастополе за «круглым столом» обсудили вопросы комплексного и качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мероприятие прошло по инициативе Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи совместно с Центром инновационных технологий (ОО ЦИТО «Дошколка»). Учителя-логопеды и дефектологи, социальные и педагоги-психологи говорили о создании игровой образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) от раннего возраста до профессионального образования.

— Данный «круглый стол» проходил в рамках реализации современной системы образования. Мы рассматривали передовые игровые технологии и возможность их применения на разных уровнях образования. Принята резолюция, которая позволит в дальнейшем усовершенствовать работу с детьми с ОВЗ, одарёнными детьми по созданию единой комплексной системы. Это позволит детям войти в социальное культурное пространство, познать себя, реализовать свои творческие способности, — прокомментировала результат мероприятия директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Севастополя Наталья Ламакина.

По ее словам, на 1 января 2020 года в Севастополе проживало 3380 детей с ОВЗ и 1618 детей-инвалидов. В центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, который работает с конца 2019 года, обучаются 350 детей по программе дошкольного воспитания, также работают коррекционные группы, оказывается методическая и консультативная помощь родителям. Кроме того, там занимаются более 250 воспитанников по программе дополнительного образования.

— Главное, сегодня получена серьёзная резолютивная часть, где есть договоренность с СевГУ и институтом последипломного образования. Оба высших образовательных учреждения будут привязаны к этой программе и займутся подготовкой необходимых для ее реализации специалистов, — сообщила уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

Авторская игротека

Помимо протокольной части на мероприятии была и практическая. Ведущий специалист по научно-техническим разработкам московского Центра инноваций и технологий в образовании Александр Галанов привез в Севастополь авторскую разработку — два комплекса «Шахматы – игротека Галанова». Это новый продукт, имеющий программу на 256 игр, дающих сотню оздоровительных эффектов. Автор игрового комплекса провел семинары и мастер-классы для педагогов города.

— У особенных детей высоко развито адаптивное мышление, поэтому обучение в игровой форме позволяет ребенку с удовольствием и радостью изучать и познавать мир. Мы даем решение для педагогов и даем инструменты, с помощью которых они могут эффективно решать свои образовательные задачи, — подчеркнул А.Галанов.

По словам разработчика, на «круглом столе» обсуждалась конкретная возможность установки таких комплексов в игровых комнатах при больницах.

— Мы можем компенсировать недуг хорошим развивающим пособием, — уверен новатор-психолог.