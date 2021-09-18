Место в урнах для голосования закончилось еще в первый день

Об этом утром 18 сентября сообщила пресс-служба горизбиркома Севастополя.

«Комплексы обработки избирательных бюллетеней опечатаны до окончания голосования поскольку переполнены. Голосование продолжится в резервный стационарный ящик для голосования. Итоги будут подведены с учетом данных КОИБ и ручного пересчета бюллетеней из стационарного ящика для голосования» — говорится в сообщении.

Участок №13 — как раз тот, о котором в первый день голосования сначала появилась информация о вброшенных бюллетенях, а потом оказалось, что по закону так и положено. Избирком дал разъяснение, что при наличии электронной системы КОИБ бюллетени проголосовавших вне участка избирателей не хранят в сейф-пакетах, а добавляют в электронные урны.

По оперативным данным о ходе голосования в Госдуму, 17 сентября на участке №13 проголосовали 1849 человек. Для сравнения: на участке №89, который размещен в центре города, в библиотеке на ул.Частника, к концу первого дня свой гражданский долг исполнил 81 избиратель.

Интересно, где же находится 13-й участок, на котором так активно голосуют, что даже места в урнах не хватает? Оказывается, на 7 км. А приписаны к нему не только жители окрестных садовых товариществ по обе стороны Балаклавского шоссе и Городского шоссе, а также Монастырского шоссе и чуть ли не все дачи Фиолента.

Сам избирательный участок оказался весьма приметным. Он размещен в вагончике-бытовке на пустыре неподалеку от бывшей столовой совхоза "Севастопольский".

Рекорды первого дня

Нужно признать, что 13 участок активный, но не рекордный. Больше всего в первый день проголосовало на участке №37 в Гагаринском районе — 2444 человека, причем это лишь 54% избирателей. Меньше всего — 20 человек (1,93%, балаклавский Дом пионеров) — на участке №7 и вообще 0 — на участке 191 — это госпиталь им.Пирогова.

Есть участки, где 17 сентября проголосовали все сто процентов избирателей. Сделали это в девятой больнице в Балаклаве 174 человека на УИК №33 и 1248 — на УИК №84 в Ленинском районе. Последний — это именно та воинская часть, которая голосует, не выходя с территории, потому что в ней объявлена обсервация по коронавирусу.