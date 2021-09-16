Только четыре партии из 14 ведут предвыборную агитацию

Городская избирательная комиссия Севастополя обнародовала данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов политическими партиями на избирательную кампанию в Госдуму.

Из 14 партий, участвующих в думских выборах, в Севастополе избирательные кампании активно ведут только четыре. По данным на 14 сентября, партия «Единая Россия» получила на свой избирательный счет 10 млн рублей пожертвований: 4 млн — от Национального фонда поддержки регионального сотрудничества и развития (НФПР); столько же от Севастопольского фонда поддержки и регионального сотрудничества (СФПРСР); два — от Краснодарского фонда регионального сотрудничества. На предвыборную агитацию севастопольские единороссы израсходовали 10,58 млн рублей.

Городские коммунисты пожертвований ни от кого не получали, а потратили на агитацию за себя 1,14 млн рублей.

Партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» на проведение предвыборной кампании в Севастополе частные лица пожертвовали 800 тысяч рублей. Из них на агитацию израсходовано 770 тысяч.

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» получила от частного лица 55 тысяч и все потратила.

Пять мажоритарщиков продолжают агитировать за себя

За неделю изменились и данные о полученных и израсходованых средствах в избирательных фондах кандидатов в депутаты Госдумы. Так Татьяна Лобач, выдвинутая партией «Единая Россия», с 7 по 14 сентября к уже потраченным на предвыборную агитацию 4,5 миллионам рублей добавила еще 200 тысяч.

Удивительно, но избирательный фонд кандидата от ЛДПР Ильи Журавлева за неделю усох с 2,65 млн рублей до 2,21 млн, которые оказались уже полностью израсходованы.

За неделю незначительно увеличился фонд кандидата от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Виктора Яценко. Его фондом получено и потрачено еще два миллиона .

На 10 тысяч выросли расходы на агитацию у кандидата от КПРФ Владимира Браковенко — до 930 тысяч.

Значительно увеличились поступления в фонд кандидата от партии «Новые люди» Алексея Савватеева. За неделю пришли около 1,5 млн рублей пожертвований о частных лиц и тут же почти все были израсходованы — 1,47 млн: с понедельника его предвыборной агитацией заполнен весь центр города.

Впервые доходы и расходы своего избирательного фонда засветил шестой кандидат — «пенсионер» Андрей Реуцкий. Он получил и потратил 17 тысяч рублей.

Седьмой кандидат-мажоритарщик — «зеленый» Александр Кубряков так и не появился в отчете.