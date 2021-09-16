Молодой человек признался, что разбил вазоны на Митридатской лестнице

В Керчи задержан подозреваемый в повреждении элементов малой Митридатской лестницы, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

«В результате проведенных проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции УМВД России по г.Керчи задержали местного жителя 1999 г.р., который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице. Задержанный рассказал, что он и два его друга, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ради забавы столкнули с постамента несколько каменных ваз. Признав, что повредил недавно отреставрированную историческую достопримечательность и символ Керчи, молодой человек готов возместить причиненный ущерб», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции опрашивают друзей задержанного, устанавливается сумма ущерба. Ведется проверка, «по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством», сообщили в полиции.

Как сообщалось, вазоны на только что отремонтированном объекте культурного наследия были разбиты в ночь на 13 сентября, когда в Керчи праздновался День города.