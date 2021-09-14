В средневековом склепе обнаружили блиндаж времен Великой Отечественной войны
Археологи, ведущие раскопки в южном пригороде древнего Херсонеса Таврического на территории современного Севастополя, обнаружили средневековый склеп, в котором в годы Великой Отечественной войны был обустроен блиндаж.
Об этом ТАСС сообщил руководитель экспедиции, сотрудник Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.
Предполагается, что территория, где работают сейчас археологи, была одним из участков некрополя Херсонеса. Ранее сообщалось, что в течение лета экспедиция обнаружила несколько христианских склепов, вырубленных в скальном уступе.
«Склеп датируется примерно тем же периодом, что и другие. Но когда мы его вскрыли, то обнаружили внутри не останки людей, а фрагменты колючей проволоки, ящики из-под советских мин, штыки, обломки металла, датируемые временем Великой Отечественной войны. Видимо, когда готовились к обороне, когда шла оборона Севастополя в 1941-1942 годах, склеп обнаружили, и тут был оборудован блиндаж. Потом, видимо, здесь были и немецкие позиции: есть находки и от этой армии», — рассказал С.Соловьев.
Обнаруженные предметы планируется передать в музей «35-я береговая батарея».
С.Соловьев уточнил, что в ранее открытых склепах были также вырублены лежанки у стен, обнаружены останки, причем число погребенных в одном сооружении достигало нескольких десятков.
«Конструкция [склепа, в котором был оборудован блиндаж] несколько отличается от ранее открытых склепов: если там лежанки были в один ряд, то здесь — в два, один над другим, у трех стен — кроме той, где вход. Найдены обломки кроватей, может быть, их установили солдаты во время обороны 1941-1942 годов, может быть, когда строили военные базы, в открытый склеп просто свалили мусор и закопали его при выравнивании площадки», — отметил собеседник агентства.
По мнению ученых, в склепе могли быть останки сотен человек — ведь он более вместительный, чем ранее обнаруженные сооружения. Однако все они, видимо, были извлечены при обустройстве блиндажа.