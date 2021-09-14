В дни выборов школы работать будут

Учебный процесс на время выборов 17-19 сентября в Севастополе не остановят.

Решение об этом, принятое 14 сентября на заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, зафиксировано в указе губернатора в следующей формулировке: «Работу школ не ограничивать, продолжить работу с учетом дополнительных мероприятий, которые будут приняты для соблюдения санитарно-эпидемиологических мер и по разведению потоков голосующих и обуячающихся».

Как пояснил заместитель губернатора Игорь Михеев, при невозможности организовать образовательный процесс, в школах будет организована внеурочная деятельность.

Так, 17 сентября, в пяти школах, где нет избирательных участков, продолжится очное обучение, в девяти — будет организовано частично очное обучение (начальная школа учится очно, старшая — внеурочно). Еще в 45 школах для старших классов 18 сентября будет предусмотрен внеурочный формат, связанный с воспитательной деятельностью или дополнительным образованием.

— Что касается 18 сентября, то у нас 16 школ, которые учатся по шестидневке, у них также будет предусмотрена внеурочная деятельность, дополнительное образование или вопитательный процесс. 20 числа все школы будут работать в штатном режиме, — сообщил И.Михеев.

Он также пояснил, что такой режим принят после консультаций с министерством и с директорами школ.

— До сегодняшнего вечера мы с каждой школой, которая будет работать в формате внеурочки, определим конкретно, чем будет заниматься каждый класс, чтобы заблаговременно проинформировать родителей и донести информацию до классных руководителей, — продолжил И.Михеев.

Он также заверил губернатора, что избирательные участки учебному процессу никак не помешают.