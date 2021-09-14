Общепиту разрешили работать по ночам

В связи со снижением турпотока и уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, в Севастополе отменили ограничения, связанные с работой предприятий общепита в ночное время. Такое решение принято 14 сентября на очередном заседании оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

— Предлагаю снять ограничения по работе общепита в ночное время и торговле в кинотеатрах, — подытожил работу штаба губернатор Михаил Развожаев.

Ранее он сообщил, что с просьбой отменить ограничения по работе кафе, ресторанов, баров и т.д. к нему неоднократно обращались сами предприниматели. Они же взяли на себя обязательства по соблюдению повышенных санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, что ранее все предприятия общепита работали только до 23.00, после чего было разрешено обслуживание только «на вынос».