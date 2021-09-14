На средства индивидуальной защиты избирателей потратили почти 11 млн рублей

На выборах в Севастополе прогнозируют явку не более 65%. Именно на такое количество избирателей закуплены индивидуальные средства защиты — маски и перчатки, которые будут выдавать на участках.

Для 180 избирательных участков закупили средства индивидуальной защиты и антисептики на сумму 10,7 млн рублей. Деньги выделены из федерального бюджета. Об этом 14 сентября на заседании оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции сообщила председатель городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

— Голосование будет проходить безопасно, как в помещениях на участках, так и вне помещений. Мы все закупили из расчета 65% явки. Закупка осуществлена у поставщиков Севастополя и Крыма. Каждый избиратель, придя на участок, получит индивидуальный пакет — маску, перчатки, при входе обязательна дистанционная термометрия, — пояснила Н.Фаустова.

Она же уточнила, что при выявлении у кого-то из избирателей повышенной температуры он будет изолирован до прибытия медиков.

К избирателям, которые будут голосовать вне помещений, избирательная комиссия также придет полностью экипирована. Бюллетени будут переданы в пакете, вместе с отдельной ручкой, маской и перчатками.

По словам Н.Фаустовой, на участках предусмотрена дополнительная разводка потоков, чтобы люди не пересекались и не скапливались. Планируется также обеспечить соблюдение полутораметровой социальной дистанции.

На вопрос о разрешении проведения выборов, как массового мероприятия, организация которых в связи с эпидситуацией находится под запретом, губернатор Михаил Развожаев сообщил, что именно выборы оговорены в подписанном им указе.

— На голосование нужно сделать исключение — 17-го, 18-го, и 19-го числа разрешить голосовать на участках, потому что формулировкой указа это предусмотрено, — сказала Н.Фаустова.

Согласно ее информации, по состоянию на 13 сентября (18.00), 19,00 7 тысяч севастопольцев изъявили желание проголосовать дистанционно, это около шести процентов всех избирателей.

— Всего у нас избирателей 324,5 тысячи человек, — сообщила Н.Фаустова.

Где 80 тысяч избирателей?

Между тем, по состоянию на 1 июля 2021 года, по данным того же горизбиркома, в Севастополе зарегистрированы 326485 избирателей. А 324,5 тысячи — это данные на 1 января.

Но дело даже не в этом. Согласно данным Крымстата, на 1 января 2021 года в Севастополе проживали 509992 жителя, из которых 100541 — это лица до 18 лет, они не достигли избирательного возраста. В статистике уточнили, что это именно зарегистрированные жители города. Количество избирателей на ту же дату было 324596 — данные горизбиркома. Общее количество избирателей определяется арифметической разницей между 509992 и 100541, что составляет 409451 человек, а не 324,5 тысячи, которые назвала Н.Фаустова.

Если следовать этим расчетам, возникает законный вопрос: куда девались в Севастополе примерно 80 тысяч избирателей? Или это лица, не имеющие активного избирательного права? Иностранцы? Недееспособные? По какой причине они не учитываются в списках избирателей?

Для сравнения — контрольные цифры. В среднем по России количество избирателей составляет 74% от населения. В Севастополе же этот показатель равен 64%. Примерно такое соотношение между населением и избирателями (76%) было здесь и на момент Крымского референдума 16 марта 2014 года.