На Малаховом кургане провели первый за 50 лет платный концерт

Джаз и классику играли под открытым небом 12 и 13 сентября на Малаховом кургане. Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, ограниченного количества мест и платного входа не все желающие смогли попасть на мероприятие.

Организаторы оборудовали концертную площадку в живописной части Малахова кургана — на смотровой, откуда открывается потрясающий вид на город и главную Севастопольскую бухту. Чтобы безбилетные граждане, гуляющие в парке, не смогли пройти к месту проведения фестиваля, основная лестница от центральных ворот была перекрыта, так же как и центральная аллея.

Для развития маркетинга территорий

Концерт был организован Музеем обороны Севастополя совместно с Росконцертом в рамках проведения фестиваля «Музыкальная экспедиция». Этот фестиваль-путешественник объединяет концерты музыкантов и путешествия по необычайным историческим местам России. Цель проекта — развитие культурных коммуникаций внутри страны. А конкретно — предоставление удаленным от центра регионам России доступа к выдающимся достижениям музыкального искусства. Участники и идеологи «экспедиции» убеждены, их мероприятия помогают привлечь внимание к объектам культурного наследия регионов, влияют на развитие маркетинга территорий и повышение их инвестиционной привлекательности. Фестиваль «Музыкальная экспедиция» входит в перечень мероприятий Национального проекта «Культура».

В концертах на Малаховом кургане играли музыканты из Москвы вместе с Севастопольским симфоническим оркестром под управлением Владимира Кима.

Концерт был разделен на три блока. Первый — произведения из программы «Мое русское сердце» — симфоджаз братьев Михаила и Андрея Ивановых — сплав ритмического джаза и мелодической русской фольклорной музыки. Второй — «Юмористический» — кларнетист Игорь Федоров сыграл с окрестром, который играл, пел и читал рэп. В третьем — вокальном — пела Полина Орбах.

По словам Екатерины Бойко, заведующей панорамой оборона Севастополя 1854-1855 годов, мероприятие было приурочено к Дню памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя.

— У нас есть такое замечательное мероприятие, которое происходит из года в год — День памяти воинов, погибших в годы Крымской войны. Эта дата тоже повлияла на выбор места и времени проведения фестиваля. Земля Малахова кургана — священная земля. Здесь, все мы знаем, погибали герои и в период Крымской войны и в период Великой Отечественной, — сказала Е.Бойко.

К сожалению, ведущий программы об этой скорбной дате, которой, как оказалось был посвящен концерт, не замолвил ни слова.

Дан отсчет платным концертам на Малаховом кургане

Анонс о проведении платных джазовых концертов на Малаховом кургане горожане восприняли неоднозначно. Входной билет устроители оценили в 350 рублей, льгот не предусмотрели.

Эта тема широко обсуждалась севастопольцами в социальных сетях. Люди недоумевали, как случилось, что именно после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией и впервые за последние 50 лет, мероприятия на Малаховом кургане стали платными?

Гуляющие по парку были разочарованы частично закрытыми проходами и ограничениями в посещении смотровой площадки.

«Севастопольская газета» поинтересовалась у представителей администрации Музея обороны о новой денежной политике. На что получила ответ: «Условия продажи билетов устанавливаются по согласованию с организаторами концерта, несущими большую часть расходов по его организации».