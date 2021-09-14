На камышовской объездной восстанавливают железнодорожный путепровод

На полтора месяца перекроют движение транспорта по двум из четырех полос Камышовского шоссе на участке от Севавтодора до ресторана «Сосновый бор». Ограничения начнут действовать с 20.00 среды, 15 сентября и должны быть отменены к 1 ноября. К этой дате железнодорожный путепровод через шоссе должен быть собран, сообщили в департаменте транспорта Севастополя.

На сайте госзакупок нашелся действующий контракт на железнодорожный путепровод на Камышовском шоссе на 6,76 млн рублей. Субподрядчик по нему — ООО «Крымстроймост». Именно эта фирма недавно скандально отличилась укладкой исторической брусчатки на ул.Суворова. В документах закупки говорится, что путепровод должны были сдать 31.05.2020 г. Никаких корректировок этой даты на портале нет.

Реконструкция Камышовского шоссе начата в феврале 2018 года. Полностью отремонтировать дорогу должны были к началу лета 2019 года. Потом срок сдачи несколько раз переносился, проект дорабатывали, подрядчика меняли.

Перед сентябрьскими выборами 2020 года Президенту было обещано, что уж до ноября закончат всё. Но срок опять перенесли, объявив, что финишный слой асфальта уложат к лету. Но по факту делали это в самые жаркие месяцы туристического сезона.

Протяженность участка ремонта Камышовского шоссе — меньше семи километров: от ул.Хрусталева до ул.Шевченко.