Кто сколько получил и потратил на избирательную кампанию

Самая дорогостоящая кампания по выборам в Госдуму в Севастополе — у Татьяны Лобач. Самая скромная — у профессора математики Алексея Савватеева.

Городская избирательная комиссия обнародовала сведения, предоставленные РНКБ — уполномоченным банком, о поступлении средств в фонды кандидатов и их расходовании на избирательную кампанию.

Всего по данным на 6 сентября в избирательные фонды пяти кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Севастополя поступило 21,7 млн рублей. На предвыборную агитацию все вместе они потратили чуть меньше половины — 9,1 млн. рублей. Результаты этого жители города могут наблюдать невооруженным глазом на заборах и рекламных щитах по всему городу.

Больше всего средств поступило в избирательный фонд единороссовки Татьяны Лобач — 16,8 млн рублей. Из них 8 миллионов — от НФПР (в интернете аббревиатура расшифровывается как Национальный фонд поддержки регионального сотрудничества и развития), 7 миллионов — от Фонда поддержки будущих поколений; 1,8 млн рублей — от Фонда народных проектов. На предвыборную агитацию кандидат уже израсходовала 4,54 млн рублей.

На втором месте по сбору средств на свою избирательную кампанию — руководитель местного отделения фракции ЛДПР Илья Журавлев. У него 2,65 млн рублей, а потрачено на агитацию уже 1,97 млн рублей.

Кандидат в депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Виктор Яценко получил на выборы 1,95 млн рублей. Потратил он почему-то немного больше — 1,96 млн рублей.

Второй секретарь Севастопольского городского отделения КПРФ Владимир Браковенко получил в избирательный фонд 0,83 млн рублей. Потратил на призывы голосовать за себя коммунист 0,55 млн.

Самый скромный избирательный фонд у российского математика, доктора физико-математических наук, кандидата в депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Алексея Савватеева. В его избирательный фонд поступило 104,6 тысячи рублей, из которых 31,42 тысячи — от частного лица. На агитацию кандидат потратил 85,2 тысячи.

Еще два кандидата в Думу — «зеленый» Александр Кубряков и «пенсионер» Андрей Реуцкий в избирательной кампании вообще не засветились: денег не получали и не тратили.