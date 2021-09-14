Как пройдут выборы в Государственную Думу в 2021 году

Проведение выборов в Государственную Думу регулируется Конституцией РФ, Законом «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а также другими нормативно-правовыми актами.

В соответствии с Конституцией, депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин РФ, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах.

В Госдуму избираются 450 депутатов: 225 депутатов — по одномандатным избирательным округам (один округ — один депутат) и 225 депутатов — от политических партий, по федеральному избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за федеральные списки кандидатов. В выборах принимают участие партии, официально зарегистрированные ЦИК. На этих выборах в избирательных бюллетенях будет представлено 14 политических сил.

В голосовании на выборах в ГД имеют право принимать участие граждане РФ, достигшие 18 лет на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Участие в выборах является свободным и добровольным, и никто не вправе препятствовать волеизъявлению граждан.

Днем голосования является третье воскресенье месяца, в котором истекает срок полномочий Думы предыдущего созыва, — таким образом выборы в 2021 году пройдут 19 сентября. Однако было принято решение, что голосование продлится три дня — с 17 по 19 сентября.

На выборах в Госдуму можно проголосовать очно на избирательном участке, досрочно, на дому, а также в ряде регионов, в частности, в Севастополе, будет проводиться электронное голосование. Но подать на него заявку избирателям нужно было до 13 сентября.