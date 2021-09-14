Эпидпорог по ОРВИ превышен на 79%

За прошедшую неделю в Севастополе эпидпорог по острым респираторно-вирусным инфекциям превышен на 79%, но случаев гриппа пока не было.

Об этом 14 сентября на заседании оперштаба по противодействию новой коронавирусной инфекции сообщила и.о.главного санитарного врача города Зарема Смаилова. По ее словам, случаев гриппа на сегодняшний день в городе не зарегистрированы. Правда, и его сезон еще не наступил, обычно он приходит в конце ноября — в январе.

— Поэтому у нас есть время успеть иммунизировать население против гриппа, — заявила З.Смаилова.

Она также отметила, что в организованных коллективах (детские сады, школы и высшие учебные заведения) продолжается организация противоэпидемических мероприятий, поскольку именно там зафиксированы заносы данных инфекционных заболеваний.

— По каждому случаю проводится эпидемическое расследование, и в адрес руководителя направляется предписание о проведении дополнительных протиоэпидемических мероприятий, где-то необходимо переводить учебный процесс на дистанционную форму. Пока проблем нет, — заявила главный санитарный врач.