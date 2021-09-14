Двое питерцев выясняли отношения в Севастополе при помощи трубы

Как оказалось, приятели приехали отдыхать к знакомым, но поссорились во время застолья.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Севастополя задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью мужчине. О пострадавшем в полицию сообщили медики городской больницы, куда петербуржец обратился за помощью.

Прибывшим полицейским гость города сообщил, что когда он вместе со своей девушкой и ее матерью прогуливался по ул.Руднева, на него напал неизвестный, избил его металлической трубой и скрылся.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району оперативно задержали подозреваемого, который оказался приятелем потерпевшего.

По версии полиции, 31-летний и 36-летний жители Санкт-Петербурга приехали погостить к знакомой девушке и ее матери. Во время застолья в квартире между приятелями возникла ссора, которая продолжилась во дворе дома. Во время конфликта ее старший участник несколько раз ударил своего оппонента металлической трубой и скрылся. Как оказалось, ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.